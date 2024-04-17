Врач назвал смертельно опасный для человека напиток

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов назвал самый вредный и смертельно опасный для человека напиток.

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В интервью изданию NEWS.ru он заявил, что речь идёт о коктейле из вина и йогурта. По словам специалиста, в таком напитке содержится огромное количество сахара, что может спровоцировать сахарный диабет.

«Данное ядовитое пойло очень опасно, так как оно содержит огромное количество сахара, придавая получившемуся продукту ложное ощущение «лёгкости», – подчеркнул доктор. – Из-за этого человек начнет злоупотреблять, что приводит к ещё большему поступлению в организм этилового спирта».

Кроме того, предупредил Умнов, данный коктейль повреждает печень, головной мозг и поджелудочную железу.

«То есть, есть очень риск развития атеросклероза сосудов и жирового перерождения печени», – резюмировал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог Андрей Лысенков назвал самый полезный для человека напиток, который продлевает жизнь и предотвращает рак.