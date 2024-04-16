В РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась за прошедшую неделю на 3,7%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 15-й неделе 2024 года снизилась на 3,7% по сравнению с показателями предыдущей недели, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

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"В РФ продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всего за неделю зарегистрировано свыше 575 тыс. случаев. Показатель заболеваемости снизился на 3,7%", - говорится в сообщении.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, отметили в ведомстве.