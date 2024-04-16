Реабилитолог предупредила об опасности переутомления весной

Весной особенно важно следить за своим здоровьем и отдыхать, поскольку переутомление может привести к перепадам давления, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, весной также обостряются межсезонные болезни.

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В такие периоды нужно беречь себя, потому что возможны резкие перепады давления. Нужно высыпаться, стараться не поднимать тяжести, правильно питаться, — объяснила врач.

Реабилитолог отметила, что весной меняется погода, что также влияет на состояние человека. В такие моменты особенно важно правильно и полноценно отдыхать, а также стараться не переутомляться.

Медик добавила, что перегрузки в межсезонье особенно опасны для людей с гипертонией, лишним весом и диабетом, поскольку в случаях крайнего переутомления это может стать причиной летального исхода.

Ранее тренер адаптивной физической культуры, реабилитолог София Агапова рассказала, что длительное нахождение на одном месте может привести к депрессии. По ее словам, у людей, занятых на малоподвижной работе и ведущих соответствующий образ жизни, включающий сидение за компьютером более шести часов в день, также возрастает риск ослабления связок, сухожилий и мышц, что чревато бытовыми травмами.