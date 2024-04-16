Число случаев заболевания гриппом и ОРВИ уменьшилось за неделю в Москве

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за последние семь дней снизилась на 8,6%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

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По информации ведомства, на 15-й неделе 2024 года эпидемиологическая ситуация в городе соответствует данному периоду года и остается стабильной.

"Отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ по совокупному населению (на 8,6%) и среди всех возрастных групп населения: детей в возрасте до двух лет – на 3,5%, от трех до шести лет – на 4,4%, от семи до 14 лет – на 35,9%, лиц старше 15 лет – на 1,9%", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, и напомнили о необходимости выполнять комплекс профилактических мероприятий: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что концу апреля все подъемы заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом сойдут на нет, в этом сезоне вирусы ведут себя прогнозируемо.

Вместе с тем она добавила, что коронавирусная инфекция способна продолжать мутировать. Однако в настоящий момент происходящие с ней изменения не вызывают опасений, отметила она. Глава ведомства предположила, что COVID-19 еще может преподнести какие-либо "сюрпризы", в связи с чем Роспотребнадзор тщательно следит за вирусом.