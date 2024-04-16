Врач не исключил появления аллергии на пыльцу из-за COVID-19

Аллергическая реакция на пыльцу растений может возникать в любом возрасте и по разным причинам, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в эфире радио Sputnik заявил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Ранее «Парламентская газета» писала о том, что чаще всего весной обостряется поллиноз, он же сенная лихорадка или пыльцевая аллергия. Им страдает около 15% детей и 25% взрослых.

По словам Болибока, аллергия может появиться в дошкольном возрасте, в период полового созревания и в возрасте около 35 лет. При этом сейчас нет понимания того, что может быть с людьми, которые перенесли COVID-19. Врач пояснил, что коронавирус провоцирует заболевания, к которым человек был предрасположен.

«Аллергия — это своеобразная поломка в иммунной системе, иммунопатологический процесс, который вполне может быть следствием того, что человек переболел ковидом», — сказала он.

Болибок добавил, что чувствительность организма к пыльце зависит от экологической обстановки. Так, люди иногда становятся более чувствительными к городской пыльце, потому что она может менять свои свойства из-за загрязнения воздуха.

В свою очередь, специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина отметила, что аллергию вылечить нельзя, но возможно минимизировать ее проявления, о чем пишет RuNews24. Специалист рекомендовала провести медицинское обследование для выявления конкретных аллергенов и избегать контакта с ними.