В России от клещевого энцефалита привили около 1,4 млн человек

Прививки от клещевого энцефалита получили около 1,4 млн россиян, всего в этом сезоне планируется иммунизировать 3,8 млн человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

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"С началом весенне-летнего сезона начинается и повышенная активность клещей - опасных носителей инфекционных заболеваний. От клещевого вирусного энцефалита в России привиты около 1,4 млн человек. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,8 млн человек", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, около 3,9 тыс. человек в 80 регионах страны уже обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей. Наибольшее количество обратившихся отмечается в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Калининградской, Липецкой и Псковской областях, а также в Республике Крым, Донецкой Народной Республике и в Санкт-Петербурге.