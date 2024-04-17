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Врач поделился, что нужно делать при обнаружении на себе «присосавшегося» клеща

По данным ведомства, уже 85 человек, в том числе много детей, пострадали от укусов этих насекомых. Пока удалось избежать случаев заражения вирусным энцефалитом, однако отмечены случаи заболевания болезнью Лайма.

Врач поделился, что нужно делать при обнаружении на себе «присосавшегося» клеща
© unsplash

В комментарии для Pravda.Ru специалист по особо опасным инфекциям, врач Владислав Жемчугов рассказал подробнее о мерах по борьбе с клещами и методах защиты от них.

Эксперт подчеркнул, что клещи являются переносчиками многих инфекционных заболеваний, среди которых особо опасны клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). По его словам, клещевой энцефалит вызывает головную боль и потерю сознания, в то время как боррелиоз приводит к воспалению нервной системы.

Жемчугов рекомендует при обнаружении клеща на коже смазать его керосином или машинным маслом. Это помогает предотвратить проникновение клеща в кожу, так как масло заклеивает отверстия дыхательных путей насекомого, и его можно удалить без риска для здоровья. Важно не пытаться выкручивать клеща и немедленно отнести его в лабораторию Роспотребнадзора для анализа.

Кроме того, специалист рассказал о методах защиты от клещей на природе, включая ношение плотной одежды, применение средств от насекомых и ношение головного убора. Он также рекомендует сделать вакцинацию от клещевого энцефалита перед поездкой на природу в период с мая по октябрь, особенно если планируется посещение регионов, где распространены клещи.

Ранее врач Заносова рассказала, сколько времени есть у укушенного, чтобы вытащить клеща.

Болезни и лекарства
Владислав Жемчугов
Роспотребнадзор