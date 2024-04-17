Врач поделился, что нужно делать при обнаружении на себе «присосавшегося» клеща

По данным ведомства, уже 85 человек, в том числе много детей, пострадали от укусов этих насекомых. Пока удалось избежать случаев заражения вирусным энцефалитом, однако отмечены случаи заболевания болезнью Лайма.

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В комментарии для Pravda.Ru специалист по особо опасным инфекциям, врач Владислав Жемчугов рассказал подробнее о мерах по борьбе с клещами и методах защиты от них.

Эксперт подчеркнул, что клещи являются переносчиками многих инфекционных заболеваний, среди которых особо опасны клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). По его словам, клещевой энцефалит вызывает головную боль и потерю сознания, в то время как боррелиоз приводит к воспалению нервной системы.

Жемчугов рекомендует при обнаружении клеща на коже смазать его керосином или машинным маслом. Это помогает предотвратить проникновение клеща в кожу, так как масло заклеивает отверстия дыхательных путей насекомого, и его можно удалить без риска для здоровья. Важно не пытаться выкручивать клеща и немедленно отнести его в лабораторию Роспотребнадзора для анализа.

Кроме того, специалист рассказал о методах защиты от клещей на природе, включая ношение плотной одежды, применение средств от насекомых и ношение головного убора. Он также рекомендует сделать вакцинацию от клещевого энцефалита перед поездкой на природу в период с мая по октябрь, особенно если планируется посещение регионов, где распространены клещи.

Ранее врач Заносова рассказала, сколько времени есть у укушенного, чтобы вытащить клеща.