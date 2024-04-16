Рахит, онемение и другие болезни, вызванные недостатком витаминов

Недостаток витаминов не так безобиден, как может показаться. Дефицит микроэлементов и необходимых веществ медленно, но верно приводит к различным расстройствам в системах организма. Врач-терапевт Оксана Беликова рассказала WomanНit, какие последствия дефицита витаминов могут нас ожидать.

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Дефицит витамина В7

Недостаток биотина (витамина В7) может серьезно сказаться на внешности. Начинают выпадать волосы, появляется сыпь, есть высокая вероятность развития анемии. Больше всего витамина В7 содержится в арахисе, молоке и мясе.

«Дефицит витамина В7 встречается не так часто, как тот же дефицит витамина D, и все же стоит проходить ежегодный чекап, чтобы не запустить проблему с недостатком витаминов», — Оксана.

Больше всего биотина теряется во время беременности, поэтому так важно своевременно выявлять любые дефициты, в противном случае придется провести немало времени, восстанавливая качество волос, кожи и нормализовать кроветворение.

Дефицит витамина D

Большинство жителей средней полосы испытывают недостаток йода и витамина D. Серьезный дефицит «солнечного» витамина может приводить к рахиту, который наиболее опасен для детей.

«При этом заболевании происходит деформация мышц и костей, восстановить их практически невозможно, особенно кости», — Оксана.

Взрослым недостаток витамина D мешает нормально усваивать кальций, отсюда разрушение зубов и повышенная ломкость костей.

Дефицит витамина В5

Популярный витамин, который можно встретить в любом продукте. Как правило, дефицит витамина В5 наблюдается у людей, придерживающихся строгих диет. Также регулярно проверять уровень витамина В5 необходимо веганам. При запущенном дефиците многие люди отмечают онемение конечностей и мурашки по коже. Это состояние держится долго. Пока вы полностью не устраните дефицит, покалывания в руках и ногах будут вашими постоянными спутниками, в этом уверен наш эксперт.