Рахит, онемение и другие болезни, вызванные недостатком витаминов
Недостаток витаминов не так безобиден, как может показаться. Дефицит микроэлементов и необходимых веществ медленно, но верно приводит к различным расстройствам в системах организма. Врач-терапевт Оксана Беликова рассказала WomanНit, какие последствия дефицита витаминов могут нас ожидать.
Дефицит витамина В7
Недостаток биотина (витамина В7) может серьезно сказаться на внешности. Начинают выпадать волосы, появляется сыпь, есть высокая вероятность развития анемии. Больше всего витамина В7 содержится в арахисе, молоке и мясе.
«Дефицит витамина В7 встречается не так часто, как тот же дефицит витамина D, и все же стоит проходить ежегодный чекап, чтобы не запустить проблему с недостатком витаминов», — Оксана.
Больше всего биотина теряется во время беременности, поэтому так важно своевременно выявлять любые дефициты, в противном случае придется провести немало времени, восстанавливая качество волос, кожи и нормализовать кроветворение.
Дефицит витамина D
Большинство жителей средней полосы испытывают недостаток йода и витамина D. Серьезный дефицит «солнечного» витамина может приводить к рахиту, который наиболее опасен для детей.
«При этом заболевании происходит деформация мышц и костей, восстановить их практически невозможно, особенно кости», — Оксана.
Взрослым недостаток витамина D мешает нормально усваивать кальций, отсюда разрушение зубов и повышенная ломкость костей.
Дефицит витамина В5
Популярный витамин, который можно встретить в любом продукте. Как правило, дефицит витамина В5 наблюдается у людей, придерживающихся строгих диет. Также регулярно проверять уровень витамина В5 необходимо веганам. При запущенном дефиците многие люди отмечают онемение конечностей и мурашки по коже. Это состояние держится долго. Пока вы полностью не устраните дефицит, покалывания в руках и ногах будут вашими постоянными спутниками, в этом уверен наш эксперт.