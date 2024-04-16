Стоматолог предупредил об опасности вейпов для зубов

Курение вейпов чревато возникновением ожогов и развитием инфекционных заболеваний в полости рта, предупредил врач-стоматолог Владимир Лосев. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что пары, выделяемые электронными приборами для доставки никотина, могут быть слишком горячими.

"Пары, выделяемые электронными сигаретами, могут быть достаточно горячими и вызывать ожоги слизистой оболочки рта или языка, что в редких случаях может приводить к образованию язв или других тканевых повреждений," — пояснил стоматолог.

Исследования доказывают, что электронные сигареты и вейпы могут изменять баланс микрофлоры во рту. Из-за этого могут развиться кариес или стоматит. Также вейпы способствуют воспалительным процессам в деснах, которые сопровождаются кровотечениями, покраснениями и отеками. Лосев уточнил, что ароматизаторы и добавки могут спровоцировать изменение цвета зубов. Кроме того, вейпы негативно влияют на эмаль.

Онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что опасность вейпов обусловлена поступающим в организм никотином, который провоцирует хронические воспалительные реакции. Он предупредил, что курение «электронок» может привести не только к астме, но также стать причиной рака легких.