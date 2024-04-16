Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 9,7%

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю с 8 по 14 апреля снизилась на 9,7%, госпитализированы 2 тыс. 472 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории РФ.

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«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 12,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7%», – говорится в сообщении.

Уточняется, что количество случаев госпитализации снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 9,3%.

Выздоровели за указанный период 20 тыс. 587 человек, скончался 61 пациент.