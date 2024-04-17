Нехватку витамина D обнаружили у большинства россиян

Половина россиян страдает от дефицита витамина D. Такие данные получены в результате масштабного исследования, которое провела медицинская компания "Инвитро". Эксперты собрали и проанализировали обезличенные данные более 1 миллиона 135 тысяч пациентов, которые сдали лабораторный тест на определение уровня витамина D по всей России в течение года (с марта 2023 года по март 2024 года). В 51% случаев результат показал, что уровень витамина D ниже границы нормы (<30 нг/мл), что свидетельствует о его нехватке. Об этом "Российской газете" рассказали авторы исследования (результаты есть в распоряжении редакции).

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Тревожный момент: несмотря на активную разъяснительную работу о важности поддерживать уровень витамина D на адекватном уровне, реальных результатов практически не заметно. Доля людей с нехваткой витамина D сохраняется на примерно одном уровне последние 3 года. Во всяком случае, аналогичное исследование, проведенное в 2020-2021 году, показало, что недостаток этого важного витамина наблюдается у 55% населения.

Проблема захватывает все возрасты. По данным тестов, распределение случаев дефицита в разных возрастных группах выглядит так:

До 18 лет - 59,6%,

От 18 до 45 - 53,22%,

От 45 до 65 - 45,8%,

Старше 65 лет - 48,3%.

В Москве нехватка витамина D зафиксирована у 48% населения, а в Московской области - у 52%. На Северо-Западе страны - 47%, в Сибири - 52%, в Центральном регионе России - 56%, на Урале - 47%.

Любопытно, что в южных регионах, где много солнечных дней в году, нехватка витамина выявлена у 56,8% пациентов, а самый высокий процент нехватки (62%) - у жителей Северного Кавказа.

Комментирует Екатерина Терентьева, руководитель отдела медицинской экспертизы "Инвитро":

Почему так много людей испытывают нехватку витамина Д?

Витамин D содержится лишь в очень ограниченном количестве продуктов питания. В основном, он синтезируется в коже при попадании на нее ультрафиолетовых лучей. Но рекомендации по ограничению времени пребывания на солнце и применению солнцезащитных кремов, которые также важно соблюдать, снижают эффективность процесса синтеза этого витамина. Кроме того, способность кожи его продуцировать ослабевает с возрастом. Влияет на его выработку и тон кожи: люди со смуглой кожей лучше защищены от ультрафиолетового излучения, но у них уменьшается выработка витамина D.

Развитие недостатка витамина D зависит и от региона проживания. Большая часть нашей страны находится в северной широте выше 35 параллели. Из-за острого угла падения солнечных лучей и их рассеивания в атмосфере в "темное" время года - с ноября по март - кожа практически не вырабатывает витамин D вне зависимости от времени, проводимого человеком на открытом воздухе. Например, Москва имеет координаты 55°45′, Санкт-Петербург - 59°57, Сочи - 43°35′, Владивосток - 43°07′ северной широты. Плюс еще одно препятствие: малое количество солнечных дней в большей части регионов страны не дают достаточной инсоляции для активного синтеза витамина D.

Наконец, еще один негативный фактор - избыточная масса тела и ожирение. У таких людей витамин D накапливается в подкожно-жировой клетчатке, что делает его недоступным для кровотока.

Также причиной дефицита могут стать различные патологические состояния, например, нарушение усвоения витамина с пищей, печеночная недостаточность, первичный гиперпаратиреоз, некоторые виды лимфом; а также прием некоторых лекарств. Если у человека аллергия на молочный белок, непереносимость лактозы, если он придерживается вегетарианства, - все это может усугубить ситуацию.

Почему на Юге и Кавказе процент нехватки витамина D выше, хотя это более солнечные регионы?

Проживание в южных широтах не гарантирует отсутствие дефицита витамина D. Уровень витамина в крови может зависеть от времени года (минимальные значения фиксируются в осенне-весеннем периоде), пола, возраста, социально-экономического статуса, пищевых привычек и т.д. Также это может быть связано с ношением одежды, максимально закрывающей тело, что препятствует воздействию прямых солнечных лучей и, соответственно, синтезу витамина в коже.

Справка "РГ"

Чем грозит дефицит витамина D

Витамин D - это прогормон, он влияет на весь организм целиком, практически на все органы и системы.

Сначала медики обратили внимание, что витамин D необходим детям, чтобы защитить их от рахита. Позже выяснилось, что без него в принципе невозможно нормальное формирование костной ткани. Он помогает усваиваться кальцию, попадающему в организм из пищи, и тем самым способствует строительству и крепости костной ткани. Установлено, что прием витамина D снижает риск остеопороза на 30‒40%, а его недостаток ведет к мышечной слабости и увеличивает риск переломов.

Важен этот витамин и для здоровья сердечно-сосудистой системы - он влияет на ген, который связан с регулированием артериального давления. Его низкий уровень повышает риск развития ожирения и сахарного диабета, а также рака толстой кишки и молочной железы, некоторых аутоиммунных заболеваний.

Витамин важен и для укрепления иммунитета. Он активирует защитные клетки-убийцы (Т-клетки), которые помогают бороться с вирусами и бактериями. Во время пандемии ковида медики отмечали, что люди, у которых нет дефицита витамина D, легче переносят инфекцию и быстрее выздоравливают.

Последние исследования доказали, что если человек стабильно принимает D3, то его мозг стареет гораздо медленнее - в частности, риск деменции снижается на 40%. А в молодом и зрелом возрасте - улучшаются когнитивные функции.

Тем не менее, врачи не рекомендуют принимать витамин D самостоятельно, тем более, в высоких дозировках. Профилактическая суточная доза D3 (холекальциферола) для взрослого человека составляет 400-800 МЕ. Но лучше, чтобы врач оценил состояние пациента и рассчитал необходимую дозу индивидуально.