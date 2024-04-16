Профессор Никифоров: прием витамина С не защитит от микоплазменной пневмонии

Правильный образ жизни является основным этапом профилактики микоплазменной пневмонии. Об этом kp.ru рассказал профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национально-исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, д. м. н. Владимир Никифоров.

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По его словам, важную роль также играет соблюдение режима сна и бодрствования.

"Я не очень верю в большие дозы витамина С, витамина D, цинка. А вот препараты с иммунокорректирующей функцией - да. Есть индукторы интерферонов, в аптеках большой выбор, все эти препараты тоже имеют право на жизнь", - добавил эксперт.

Он уточнил, что при заражении данным заболеванием в первые дни можно принимать противовирусные препараты. При этом если температура тела более трех дней держится выше 38,5 градусов, важно обратиться к врачу, заключил Никифоров.

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина до этого говорила, что высокая температура и затяжной кашель могут быть симптомами заражения микоплазменной инфекцией. В случае появления подобных симптомов врач советовала не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, который назначит правильное лечение.