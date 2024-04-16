Врач ответила, должен ли вызывать опасения вкусовой ринит

Вкусовым ринитом называют насморк, который возникает до или в процессе приёма пищи. Многие могут вспомнить, как при употреблении горячего супа или острого рагу, у них начинает бежать из носа. Лор-врач прокомментировала, должен ли вкусовой ринит вызывать беспокойство, и назвала продукты, которые наиболее часто приводят к такой реакции организма.

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По словам отоларинголога Юго-западного медицинского центра Техасского университета Эшли Аган, точный механизм, почему пищевые продукты вызывают насморк, остаётся неясным. Есть предположение, что стимуляция тройничного нерва вызывает рефлекс, который ведёт к парасимпатической активации, что и вызывает насморк. Тройничный нерв – самый крупный из черепно-мозговых нервов, отвечает за обеспечение чувствительности лица, слизистых оболочек и других частей головы. Его стимуляция может привести к такой реакции как насморк. Наличие других форм ринита, например, аллергического ринита, может повысить вероятность возникновения вкусового насморка, - передаёт слова специалиста well+good.

Наиболее часто провоцирующим фактором становится горячая или острая пища. Проведённые ранее исследования указали, что продукты, содержащие капсаицин, более вероятно приведут к такой реакции. В числе продуктов, приводящих к насморку: острый перец чили, красный перец, соус «Табаско», лук, уксус, горчица.

Врач указывает на то, что вкусовой ринит – это доброкачественное состояние, которое не должно вызывать опасений. Избавиться от него можно, снизив употребление «жгучих» продуктов. При этом, опрос показал, что большинство респондентов, знакомых с этим симптомом, решили не отказываться от любимых блюд, поскольку не посчитали вкусовой ринит дискомфортным для себя.

Если насморк во время еды, всё-таки, вызывает беспокойство – можно обратиться к врачу, который проведёт диагностику и, если нужно, назначит назальный спрей.