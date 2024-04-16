Стоматолог назвала альтернативу удалению «зубов мудрости»

Коррекция положения зубов с помощью ортодонтического лечения является альтернативой удаления «восьмерок», рассказала NEWS.ru стоматолог Татьяна Сумцова. Она подчеркнула: перед хирургическим вмешательством врач направит пациента на рентген для оценки состояния десен и окружающих ее тканей.

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"Удаление «восьмерок» не является жизненно необходимым, врач может предложить альтернативные варианты. Это может быть коррекция положения зубов с помощью ортодонтического лечения или просто регулярное наблюдение за состоянием «восьмерок». Процедура удаления «восьмерок» требует профессионализма и точности. Стоматолог проведет полное обследование, включая рентген, чтобы оценить положение зубов и состояние окружающих тканей," — добавил Сумцова.

Ранее стоматолог Ният Кадиева рассказала, что менять пломбу следует, когда возникает ее усадка или стираемость. Специалист подчеркнула, что эти процессы влияют на высоту прикуса и приводят к деформациям в зубах и челюсти, а также нарушают работу жевательных мышц.

Также причиной для замены пломбы может стать появление вторичного кариеса. Кадиева уточнила, что со временем под пломбу могут начать проникать бактерии, из-за чего зуб разрушается. Еще одним показанием является эстетический фактор. Если пломба начинает менять цвет, то можно обратиться к врачу и заменить ее.