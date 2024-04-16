Невролог рассказал, о каких болезнях сигнализирует боль в шее

Около 70% взрослого населения жалуются на боль в области шеи

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Чтобы определить причину дискомфорта, следует проанализировать его локализацию, длительность и характер, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача невролога-вегетолога, кандидата медицинских наук Елену Беленко.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо исключить специфические причины: болезни щитовидной железы, гортани, лимфоузлов, а также стоматологические проблемы.

Достаточно часто причина боли в шее связана с проблемами в шейном отделе позвоночника – остеохондрозом или грыжами данного отдела, отметила Беленко. В этом случае дискомфорт будет простреливающим, может распространяться по рукам.

Боль по задней поверхности шеи чаще всего может появляться из-за повышения мышечного тонуса. Кроме того, неприятные ощущения в этой части тела возможны в период эмоционального стресса, добавила невролог.

Ранее ортопед Ольга Левченко рассказала, когда стоит обратиться к врачу при хрусте в шее. По ее словам, он может быть сигналом проходящих патологических процессов.