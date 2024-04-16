Специалист Тяжельников рекомендовал ограничить нагрузки при барической пиле

Ранее метеочувствительных жителей Москвы предупредили, что в ближайшее время в столице будет наблюдаться барическая пила, при которой могут наблюдаться учащение пульса, слабость, одышка, приступы мигрени и скачки артериального давления.

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По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, чтобы облегчить состояние в эти дни людям, которые реагируют на изменение погоды, стоит избегать повышенных нагрузок, стрессов, высыпаться, чаще бывать на свежем воздухе.

Помимо этого специалист посоветовал следить за артериальным давлением и не забывать принимать препараты, назначенные врачом.