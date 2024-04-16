Московские врачи прооперировали мужчину со слоновостью мошонки

В Москве врачи прооперировали мужчину, у которого была диагностирована слоновость мошонки. В частности, у мужчины была диагностирована лимфедема III степени, затронувшая половые органы и ноги.

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Впервые симптомы болезни мужчина заметил семь лет назад. Спустя годы отек мошонки достиг огромных размеров.

В результате мужчина решил обратиться к московским специалистам, которые провели обследование и рязанцу нужна срочная операция.

Во время операции из мошонки пациента выкачали 28 литров жидкости. Также врачам удалось сохранить и реконструировать половой член мужчины.

Сейчас пациент чувствует себя намного лучше и идет на поправку.

Ранее в России была проведена операция по реплантации целого лица. В последующем хирурга, оперировавшего ребенка, уволили.