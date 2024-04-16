Мужчина вертелся во сне и сломал пенис в двух местах с устрашающим хрустом

Мужчина из Туниса неудачно повернулся во сне и сломал пенис в двух местах. Об этом пишет Daily Mail.

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27-летний пациент, чье имя не называется, вертелся во сне, когда услышал устрашающий хруст. Спустя 36 часов ему пришоось обратиться в больницу. К тому времени его половой член опух, деформировался и посинел.

Снимки показали две отдельные трещины размером десять и семь миллиметров соответственно, расположенные на расстоянии трех сантиметров друг от друга. Пострадавшему потребовалась операция. Она прошла успешно, через два дня отек спал, а через четыре — восстановилось нормальное мочеиспускание.

Обычно подобные травмы происходят во время активного секса и сопровождаются характерным треском или хрустом.

Ранее сообщалось, что пожилой житель Таиланда после приема виагры засунул пенис в пластиковую бутылку и не смог его вытащить. 65-летний мужчина рассказал, что страдает от эректильной дисфункции, поэтому решил принять виагру.