Эксперт рассказала о заболеваниях, которые переносят клещи

Сезон клещей начинается, когда эти насекомые просыпаются после зимней спячки. Обычно это происходит, когда температура воздуха достигает +5 °C и начинает таять снег. В средней полосе России сезон клещей начинается в конце февраля, но в некоторых регионах клещи могут появиться уже в конце января.

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Пик активности клещей приходится на конец апреля — начало июля, когда они активны практически круглосуточно, кроме очень жарких и сухих дней. С середины июля до начала осени клещи выходят на охоту утром (с 8 до 11 часов) и вечером (с 17 до 20 часов).

Айшат Идармачева, аллерголог-иммунолог, эксперт аналитического центра университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва, в эксклюзивной беседе с корреспондентом ИА RuNews24.ru подробно рассказала о двух самых опасных заболеваниях, переносимых клещами.

Клещевой энцефалит — чрезвычайно опасная инфекция со смертностью от 1–2 до 25%. Энцефалит передаётся через слюну заражённого клеща в течение нескольких минут после укуса. Даже раннее удаление клеща может не предотвратить заражение. В России вирус клещевого энцефалита имеет распространение в определенных регионах. Инкубационный период составляет 4–28 дней. Инфекция протекает в две фазы: сначала преобладают лихорадка, слабость, головная боль и болезненность в суставах, затем наступают неврологические осложнения. Жалобы: сильная головная боль, усиливающаяся при движении головы, головокружение, тошнота, рвота, боль в глазах, светобоязнь, вялость, заторможенность, нарушение сознания, судороги. Лечения от клещевого энцефалита нет, возможна только симптоматическая терапия в стационаре. Возможна вакцинация.

Болезнь Лайма, или боррелиоз, вызывается бактериями Borrelia burgdorferi, которые передаются через укус инфицированного клеща. Симптомы болезни Лайма могут варьироваться от легких до серьёзных, включая высыпания на коже (часто в форме круговой сыпи), усталость, головные боли, мышечные и суставные боли, лихорадку, покалывание и онемение. Вакцины от боррелиоза нет, но для лечения могут быть назначены антибиотики. Не употребляйте антибиотик самостоятельно без назначения врача. Доза и продолжительность приёма лекарственных препаратов рассчитывается в индивидуальном порядке.

«Сейчас многие граждане отправятся в лес на шашлыки. Перед тем как отдыхать на природе, нужно вакцинировать семью (дети старше 12 месяцев) от клещевого энцефалита. Плановая вакцинация проводится двукратно с разницей 1–7 месяцев, по ускоренной вторая доза вводится через 14 дней. Ревакцинация через 1 год, затем каждые 3 года. Человек защищён от клещевого энцефалита через 2 недели после второй дозы вакцины. Во время пребывания в лесу необходимо надевать закрытую одежду, использовать репелленты от клещей, периодически осматривать одежду родных и близких», — рекомендует специалист.

Врач отметила, что, если клещ вас все-таки укусил, необходимо его сразу удалить — с помощью нитки, пинцета или специального клещедера. Удалять насекомое нужно очень медленно, выкручивающими движениями. Самое важное — не допустить, чтобы головка клеща осталась в коже. Место укуса обработайте антисептиком или водой.