Признаки начинающейся деменции

Одним из признаков начинающейся деменции может быть шаркающая, семенящая походка, заявил невролог Андрей Черемухин. Некоторые другие неочевидные симптомы этой болезни он перечислил «Известиям».

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Черемухин отметил, что яркими проявлениями деменции являются неспособность решать задачи и потеря памяти, однако, помимо них, существует ряд менее очевидных симптомов. Одним из них он назвал изменения в походке: она становится неустойчивой, шаткой и семенящей, так как из-за нарушения кровообращения нарушается координация движений, объяснил специалист. Также человек может испытывать головокружение.

В качестве еще одного настораживающего симптома невролог выделил неспособность уловить сарказм и обнаружить лжеца.

«При деменции нарушается навык адекватной оценки социального взаимодействия. Люди могут воспринимать шутки буквально или не понимать скрытых намерений», — рассказал врач.

Также, по словам Черемухина, при прогрессировании слабоумия человек может покупать ненужные ему вещи за неразумные деньги, пытаться съесть предметы, которые не едят, а также переедать. Причем чувство меры теряется не только относительно употребления еды и алкоголя, но и других вредных привычек, добавил специалист.

Кроме того, зачастую люди с деменцией часто испытывают перепады настроения и могут агрессивно реагировать на обычные вещи, впадать в апатию из-за мелочей, плакать или смеяться без причины, заключил невролог.

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