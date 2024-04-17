Гинцбург заявил об отсутствии нежелательных явлений после применения "Фтортиазинона"

Исследования не выявили серьезных нежелательных явлений при приеме российского препарата для борьбы с антибиотикорезистентностью "Фтортиазинона". Об этом сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"Очень большой комплекс исследований был проведен, в котором было показано, что фактически никаких серьезных нежелательных явлений в результате приема этого препарата как у добровольцев, так и у больных, на которых проводились третья и вторая фаза исследования, не было обнаружено", - сказал он.

Что касается побочных эффектов, то они такие же, как у тех, кто принимает какие-либо другие препараты - у некоторых наблюдались головные боли или раздражения на коже...

"...в той же самой вероятности, которые встречаются у человеческой популяции, у контрольной группы, которая не принимает препарат", - отметил ученый.

Гинцбург также сообщил, что курс лечения "Фтортиазиноном" аналогичен курсу антибиотиков - от 7 до 14 дней. Принимать нужно порядка 1 200 мг в сутки - по две таблетки 300 мг утром и вечером через 30 минут после еды. Интервал между приемами препарата должен составлять 12 часов.

Планируется, что "Фтортиазинон" поступит в гражданский оборот в середине июня, уточнил Гинцбург.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал российский препарат Центра имени Н.Ф. Гамалеи "Фтортиазинон" для лечения бактериальных инфекций, возникших вследствие устойчивости организма к антибиотикам. В министерстве отмечали, что оценка препарата показала его безопасность и высокую эффективность.

"Фтортиазинон" является инновационным препаратом широкого спектра действия, эффективным в отношении таких антибиотикоустойчивых бактерий, как синегнойная палочка, кишечная палочка, бактерии клебсиеллы и т. д. Кроме того, "Фтортиазинон" не имеет аналогов в мире.