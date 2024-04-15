Траволечение и народная медицина – есть ли риск для ЖКТ?

Желание быть здоровым есть у всех. К сожалению, многие люди сами себе вредят, даже не подозревая об этом. Существует мнение, что лекарственные препараты — это «химия», в то время как народная медицина может помочь нам при многих заболеваниях. Это не совсем так – использование трав и БАДов может сильно навредить нашему здоровью.

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«Рамблер» пообщался с врачом-гастроэнтерологом медицинского центра «Аллегрис» Вероникой Корниловой и выяснил, насколько траволечение может быть опасно для организма.

Опасности «народной» медицины

Малоизученные «народные» средства иногда приводят к ряду нежелательных последствий. То есть пациент не просто не достигнет желаемого результата, а получит вред своему здоровью. Связано это со следующими особенностями БАДов:

Любые БАДы проверяются реже, чем лекарственные средства.

Большой процент некачественного сырья из-за отсутствия чётких принципов стандартизации.

Ошибки пациента, связанные с неправильным дозированием и даже назначением продукта.

Низкая осведомленность пациента о возможных рисках для здоровья.

Более ограниченная эффективность БАДов по сравнению с качественным лекарственным препаратом.

Тяжело прогнозировать эффективность лечения ввиду очень низкой изученности большинства продуктов.

Кроме того, после такого «траволечения» некоторые пациенты получают такое осложнение, как лекарственное поражение печени. Риски возникновения его тем выше, чем больше наименований лекарственных препаратов, трав и БАДов человек принимает одновременно. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Как заподозрить осложнения?

Если после использования такого продукта, вы стали чувствовать себя более «слабым», появился дискомфорт в желудке или в области печени, то стоит сделать гастроскопию и сдать анализы крови (АЛТ, АСТ, билирубин общий и фракции, ЩФ, ГГТП, общий белок, сахар и холестерин). Не обойтись и без УЗИ брюшной полости. Игнорирование проблемы может привести к более тяжелым осложнениям, поэтому вмешиваться нужно как можно раньше.

Пути решения проблемы

Если проблема с печенью или с желудком уже возникла, то пора принимать срочные меры. В первую очередь важно отменить абсолютно все препараты и БАДы, которые принимает человек, за исключением жизненно необходимых. После этого назначаются медикаменты, улучшающие функцию печени. Часто используют препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчета 10-12 мг на 1 кг веса пациента. Важно тщательно следить за биохимией (для контроля сдаём общий анализ крови, АЛТ, АСТ, билирубин общий и фракции, ГГТП и щелочную фосфатазу). Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Иногда печеночная интоксикация возникает случайно, из-за неправильного подбора дозы БАДа. В таком случае нужно промыть желудок и начать использовать сорбенты как можно раньше. Подойдут такие препараты, как полисорб, энтерос гель, белый уголь и прочие. Очищение кишечника клизмой уменьшит всасывание причинного препарата или БАДа.