Сексолог Лычагин предупредил об угрозе перелома пениса из-за секса в машине

Занятия любовью внутри автомобиля могут привести к тяжелой травме. Об этом рассказал врач – уролог, эндокринолог, сексолог Андрей Лычагин.

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В беседе с журналистами медик отметил, что возлюбленные, предающиеся интимной близости в машине, рискуют столкнуться с серьезной травмой. Мужчина может повредить половой орган из-за неудобного положения в ограниченном пространстве Об этом пишет издание "Газета.Ru".

– Но тут следует помнить, что член – это не кость, поэтому сломать его невозможно. При травме происходит разрыв белочной оболочки, что может привести к довольно тяжелым последствиям, а секс в итоге закончится госпитализацией, – предупредил врач.

Лычагин добавил, что пенис может ослабеть в самый ответственный момент из-за того, что мысли мужчины сосредоточены не на сексе, а на том, как комфортнее расположиться внутри салона авто.

Кроме того, сексолог предостерег от интимных утех во время управления автомобилем.