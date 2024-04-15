Рак поджелудочной железы — одно из самых непредсказуемых и опасных онкологических заболеваний. По статистике, этот вид рака устойчиво занимает 3-е место по смертности от онкологии. О том, какие факторы риска способствуют развитию заболевания, «Газете.Ru» рассказала врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева.

Врач отметила, что у 80% больных раком поджелудочной железы выявляется чрезвычайно агрессивная аденокарцинома, пятилетняя выживаемость при которой составляет очень низкие 5–10%.

«Это один из немногих видов рака, который очень сложно обнаружить на ранних стадиях ввиду полного отсутствия симптоматики. В некоторых случаях симптомы рака поджелудочной железы могут хитро маскироваться под другие заболевания, поэтому человек долгое время не придает им никакого значения», — заметила Васильева.

Онколог обратила внимание на факторы риска, которые напрямую связаны с развитием этой тяжелой болезни. В первую очередь это хронический панкреатит, наследственность, вредные привычки (курение и алкоголь) и сахарный диабет.

«Большинство современных исследований подтверждает взаимосвязь между панкреатитом (воспалительные процессы в железе) и раком поджелудочной железы. Многолетнее течение панкреатита повышает риск развития рака в 25 раз, а наследственный панкреатит — в 70 раз. Поэтому, чем раньше будет выявлена патология и проведена правильная терапия, тем меньше риски образования опухоли в органе», — предупредила врач.

Не меньшую роль в развитии аденокарциномы, по ее словам, играет наследственный фактор. Об этом свидетельствуют случаи ее выявления у близких родственников: родителей, братьев или сестер. В международном сообществе онкологов аденокарцинома даже имеет специальный термин «семейный рак поджелудочной железы». Люди с генами KRAS2 в особой зоне риска. Именно эти гены в 90% случаев вызывают мутации в клетках железы и их злокачественное перерождение.

Кроме того, как рассказала врач, одним из угрожающих факторов являются вредные привычки. Доказано, что до 33% случаев рака поджелудочной железы связано с курением. Чтобы избежать развития страшного недуга, злостным курильщикам нужно избавляться от этой привычки.

По словам Васильевой, не меньший вред здоровью железы несет и злоупотребление алкоголем. Связано это с тем, что токсичные вещества спирта постепенно повреждают клетки железы, приводя к развитию фиброза (замещение здоровой ткани патологическими очагами) и хроническому панкреатиту, который, как известно, является предраковым заболеванием.

Неправильное питание тоже может стать триггером, который провоцирует развитие рака поджелудочной железы. Известно, что при употреблении большого количества животного жира происходит мутация здоровых клеток и образование опухолей. В свою очередь, полезный рацион является фундаментом хорошего здоровья, который значительно снижает риски онкозаболевания, отметила онколог.

«Наконец, сахарный диабет может быть как ранним симптомом рака поджелудочной железы, так и предрасполагающим фактором. При длительно протекающем сахарном диабете (более 10 лет), особенно у пожилых людей, риски развития онкологического процесса в железе значительно повышаются», — добавила специалист.

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