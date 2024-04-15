Врач: гепатит А может развиваться бессимптомно

Гепатит А может развиваться бессимптомно или в легкой форме, однако при пониженном иммунитете болезнь может привести к летальному исходу. Об этом сообщает "Доктор 24", ссылаясь на врача-инфекциониста, заведующую отделением медицинской профилактики Оксану Учаеву.

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"Болезнь иногда протекает бессимптомно, при этом сам орган поражается. Восстановительный период бывает до полутора месяцев", – добавила она.

Учаева напомнила, что вирусное заболевание печени передается через грязные руки или через немытые продукты и загрязненную воду. Также фактором риска является контакт с инфицированным.

"При заболевании происходят воспалительные изменения клеток печени, но через инструментальные методы исследования (УЗИ) их можно не заметить", – предупредила врач.

Часто вирусу подвержены дети, в возрасте до 10 лет они могут также без всяких симптомов болеть и заражать всех вокруг. Иногда это вызывает поражение печени, которое перетекает в хроническое заболевание.

"Болезнь можно перепутать с ОРВИ, которая сопровождается кишечной инфекцией. Человека лихорадит, температура повышается до 40 градусов", – уточнила Учаева.

В число симптомом также входят слабость, утомляемость, усталость и тошнота с рвотой.

Ранее стало известно, что из-за паводка в Оренбургской области начали вакцинировать население против вирусного гепатита А. Специалисты также обладают запасами вакцин против кори. В целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе находится под контролем.