Семь причин сделать УЗИ почек

Врач ультразвуковой диагностики Арсэн Велимедов в беседе с изданием «Доктор Питер» назвал семь причин пойти на УЗИ почек. По его словам, процедуру необходимо пройти, если есть постоянная боль в пояснице или в нижней части живота, а в анализах мочи и крови наблюдаются отклонения.

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Кроме того, продолжил эксперт, ультразвуковое обследование следует проходить при наличии камней или песка в почках, а также при изменении цвета мочи, травмы спины и гипертонии. Диагност пояснил, что УЗИ почек — неинвазивная процедура, которая проводится быстро и безболезненно. Она позволит на ранней стадии выявить возможные проблемы и своевременно начать лечение, подчеркнул Велимедов.

При этом, как отметил специалист, УЗИ можно сделать только после получения направления от врача, даже в случае обращения в частную клинику.

Ранее онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов пояснил, что выявить самостоятельно рак почек на ранней стадии практически нереально, онкология обнаруживается случайно при профилактической диагностике, когда нередко уже есть метастазы. По словам врача, когда опухоль достигает крупных размеров, то у пациентов возникает повышенное давление, темная моча и ноющая боль в области почки.