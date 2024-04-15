Михаил Хорс заявил в эфире НСН, что грусть не должна длиться больше месяца, а при плохом настроении почти всегда выручает прогулка или спорт. Если грусть длится больше месяца, то это уже признак клинической депрессии, заявил практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН. Если совет пойти погулять по парку и заняться спортом не помогает, также высока вероятность депрессии, предупредил специалист.

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По сообщениям СМИ, психологи подняли цены на услуги на 20–30% из-за весеннего обострения и возросших тревог клиентов. Одна консультация теперь может стоить до десяти тысяч рублей. Хорс не стал связывать повышение цен с весенним обострением.

«Наплыва нет, наплыв есть только в бесплатных психологических службах. Что касается повышения стоимости услуг, я бы их привязывал к подорожанию в целом жизни, чем к тому, что кто-то хочет отдельно заработать. Здесь все зависит от того, как себя сам психолог может подать и чем он может помочь. У меня минимальная стоимость приема десять тысяч рублей, так годами. А кто-то за 500 рублей работает», - отметил он.

По его словам, периоды обострения случаются не только весной. Хорс рассказал, как отличить депрессию от плохого настроения.

«Периоды обострения случаются, но не выражаются в количестве пришедших людей. Важно себе эти периоды позволять. У нас бытует мнение, что весной обязательно должно быть хорошее настроение. Когда оно не такое, у человека появляется недовольство собой, что у него плохое настроение. А потом он послушает блогера, который говорит, что быть собой недовольным нельзя… И так все накапливается. Люди в депрессию впадают, потому что запрещают себе плохое настроение. Если грусть длится больше месяца, то это уже признак клинической депрессии. Если совет пойти погулять по парку и заняться спортом не помогает, у вас с большой вероятностью депрессия. Как выходить из такого состояния? Признать его и принять, что выйти из депрессии можно за несколько месяцев, быстро не получится», - объяснил собеседник НСН.

Со своей стороны, психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский заявил, что весна никак не влияет на работу психологов, так как «обострения» больше затрагивают деятельность психиатров.

«Я ничего про это не знаю. Я не думаю, что мои коллеги из-за наплыва стали повышать гонорары. Весеннее обострение – это психиатрическое обострение, это не компетенция психолога. В нашем случае выраженных сезонных колебаний не наблюдается, они связаны с колебанием социальной ситуации, политических и экономических событий. Погода влияет на настроение, но не на уровень тревожности», - рассказал он.

Алкоголь не продлевает жизнь, однако одинаковые вредные привычки помогают сохранить гармоничные отношения в браке, заявила ранее семейный психолог Наталья Панфилова «Радиоточке НСН».