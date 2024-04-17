Четыре причины, которые вызывают рак кишечника

Рак кишечника может появиться у людей, которые имеют генетическую предрасположенность к нему или хронические заболевания ЖКТ. К этому заболеванию может привести и неправильно составленный рацион питания и нарушения в усвоении глютена. Об этом рассказала президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова.

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— Неправильный рацион питания может привести к образованию в кишечнике каловых масс и его закупориванию, — сообщила она в беседе с Пятым каналом.

Медик добавила, что в дальнейшем это может привести к механическим травмам слизистой кишечника.

Также к колоректальному раку приводят генетическая предрасположенность, нестабильный прием пищи, нарушение в усвоении глютена и хронические заболевания ЖКТ.

Кроме того, по словам Борововой, подвержены раку кишечника люди, у которых имеются колиты, полипы в органах ЖКТ, болезнь Крона и другие заболевания.

Использование туалетной бумаги может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому от этой привычки нужно отказаться. Об этом заявил колопроктолог, онколог Дмитрий Масленников. По его словам, некачественная туалетная бумага раздражает кожу, создавая микротравмы. Это в свою очередь может привести к попаданию в организм инфекции. А в более серьезных случаях возможно образование анальных трещин и геморроя.