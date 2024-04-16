Сезон активности клещей открыт: как защитить себя от укуса клеща

Наступает пора особой активности клещей. Их укусы обычно безболезненны, поэтому чаще всего присосавшиеся клещи какое-то время остаются незамеченными. Как съездить на пикник и не подцепить опасное насекомое? Коротко об актуальном.

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Клещи - это членистоногие, паразиты, обитающие обычно в траве, кустах, густой растительности. Все клещи питаются кровью, и могут быть опасны как для людей, так и для животных. Большинство видов клещей активны в теплые месяцы, таким образом, наибольшая их активность приходится на период с апреля по октябрь. С клещами можно встретиться как в лесных массивах, так и в городской черте. Кроме того, клещи могут быть переносчиками различных заболеваний, среди которых болезнь Лайма (боррелиоз), клещевой энцефалит, эрлихиозы, поэтому очень важно знать, как от них защититься и предотвратить их укус.

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Как защититься от укуса клеща

Одежда и обувь. При сборах на пикник, в поход, в лес и т.д. отдайте предпочтение светлой одежде с длинными рукавами и длинным брюкам: на светлой одежде легче обнаружить клеща. Избегайте сандалий и другой открытой обуви. Лучший вариант - закрытые ботинки с носками, которые бы закрывали нижнюю часть брюк.

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Маршрут. По возможности старайтесь передвигаться по центру тропинки, избегая контакта с сухими кустарниками и высокой травой. Если вы решили передохнуть, выбирайте для сидения места, где растительности поменьше.

Дополнительная защита. Используйте репелленты от клещей и других насекомых и всегда следуйте инструкциям по применению, указанным на этикетке или в пояснительной брошюре.

Защита домашних животных. Если вы берете с собой на прогулку домашнее животное, позаботьтесь о том, чтобы ваш питомец прошел обработку от клещей. Это могут быть капли на холку, таблетки и/или спрей.

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После прогулки. После прогулки обязательно тщательно осмотрите свое тело, нет ли на вас клещей. Не забудьте проверить детей и своих питомцев. Клещи предпочитают теплые и влажные места на теле. Вы можете воспользоваться моментом принятия душа. При необходимости используйте зеркало, чтобы хорошо разглядеть все части тела. При осмотре обратите особое внимание на подмышки, лоб, волосы, зону за коленями, внутри и снаружи ушей, внутри пупка и вокруг талии.

Имейте в виду, что укусы клещей обычно безболезненны, а иногда прикрепленные клещи могут остаться незамеченными, поэтому важно тщательно осмотреть все наше тело.

Что делать, если обнаружили присосавшегося клеща?

Если в момент осмотра вы обнаружили ползущего по телу клеща, его нужно обязательно сразу стряхнуть. Если вы обнаружили клеща, прикрепившегося к вашему телу, удалите его как можно скорее. Если вы сомневаетесь, что сможете это сделать самостоятельно, предпочтительнее обратиться в медицинский центр. Извлекать клеща нужно очень осторожно, чтобы случайно не раздавить или не оторвать его хоботок, которым он глубоко погружается в кожу. Избегайте таких как масло, вазелин или тепло.

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Чаще всего под рукой не оказывается специальных приспособлений для удаления клеща, поэтому будем использовать то, что есть под рукой. Это может быть нитка, пинцет.

Нитка. Нитку необходимо обвязать вокруг хоботка клеща, и вращающими, покачивающими движениями потянуть вверх.

Пинцет. Используйте пинцет с тупыми краями и тонкими кончиками. Если у вас нет подходящего пинцета, вы можете оторвать его пальцами в тонких перчатках. Старайтесь избегать раздавливания клеща. Как можно ближе к коже ухватите за хоботок. Держим строго перпендикулярно поверхности тела и поворачиваем клеща вокруг оси.

После извлечения клеща помещаем его в закрытую емкость с кусочком влажной ваты или ткани.

Далее обязательно тщательно моем руки, промываем место укуса водой с мылом и обрабатываем его 70-процентным спиртом или другим антисептиком.

Емкость с извлеченным клещом нужно как можно скорее доставить в лабораторию для проведения исследования на наличие инфекций.

Что делать при появлении симптомов?

Следует обратиться к врачу, если в течение десяти дней после укуса клеща появятся какие-либо из этих симптомов: