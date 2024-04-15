Онищенко оценил завершение сезона заболеваемости ОРВИ и гриппом

В РФ закончился подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, слова которого приводит ТАСС. По его словам, в целом по стране заболеваемость снизилась до 53,1 на 10 тысяч населения.

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Онищенко подчеркнул, что сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом на 24% ниже эпидемического порога.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что штамм вируса птичьего гриппа H7N9 имеет высокий потенциал для нового пандемического распространения. По его словам, эта разновидность заболевания фиксируется в Китае и Юго-Восточной Азии. Он отметил, что другие вирусы птичьего гриппа пока не передаются от человека к человеку, но это может произойти вследствие генетических мутаций у возбудителя болезни.

Также сообщалось о том, что в России разработали прототип уникальной вакциныот гриппа «Вектор Вак Квадри», сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это интраназальный препарат, доклинические исследования которого планируют начать в этом году. Попова отметила, что экономически производство новой вакцины будет более выгодным.