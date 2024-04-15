Малышева раскрыла три необычные причины боли в глазах

Одной из причин появления острой боли в глазах может быть наличие опухоли в мозге, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Кардиолог Герман Гандельман пояснил, что при прорастании образование давит на глаз и расположенные рядом нервы, из-за чего появляются неприятные ощущения. По словам Малышевой, боль в глазах также может быть признаком мигрени.

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В принципе опухоль прорастает или давит на глаз, или давит на нервы около глаз. И тем самым появляется боль в области глаза, — заявил Гандельман.

Еще одной причиной появления глазной и впоследствии головной боли является гайморит. Иммунолог Андрей Продеус объяснил, что при этой болезни происходит воспаление в гайморовых и фронтальных пазухах, которые расположены над и под глазами, вследствие чего человек ощущает боль. Однако врачи программы рекомендуют при возникновении боли в глазах в первую очередь обращаться к офтальмологу, который выяснит причины и подскажет, какой специалист поможет в лечении.

По словам хирурга-офтальмолога Михаила Коновалова, боли в глазах и голове, сопровождающиеся сильной тошнотой, также являются классическими симптомами глаукомы, когда давление поднимается до высоких цифр. Причина заболевания кроется в нарушении оттока внутриглазной жидкости, который можно восстановить с помощью лазера.

Ранее врач-терапевт Андрей Рябков заявил, что головная боль может быть вызвана недостатком сна, гормональными изменениями, перенапряжением мышц спины и шеи и гипертонией. По его словам, проблемы со сном нарушают циркадный ритм организма, что приводит к неприятным ощущениям. Специалист добавил, что длительное сидение за компьютером, неправильная осанка и стресс чреваты напряжением мышц шеи и спины, из-за чего также возникает головная боль.