Что приводит к самым опасным заболеваниям печени

Печень — это орган, расположенный непосредственно под грудной клеткой с правой стороны живота. Печень необходима, среди прочего, для переваривания пищи, выведения из организма шлаков и выработки веществ, называемых факторами свёртывания, которые поддерживают нормальное кровообращение.

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Заболевания печени могут передаваться по наследству, а повредить печень могут вирусы, употребление алкоголя и ожирение. Мы поговорили с Сергеем Вяловым — врачом‑гастроэнтерологом с международной квалификацией и опытом работы в Германии, гепатологом, кандидатом медицинских наук, медицинским консультантом телепрограмм, автором более 160 научных статей и более 20 книг для врачей, а также автором книг «Трекер питания и дефицитов», «Схемы лечения» и «Гастро-книга» о том, какие состояния повреждают печень и могут привести к образованию опасных заболеваний этого органа, и что нужно делать, чтобы этого избежать.

Какие функции печени?

Печень выполняет слишком много функций, чтобы это можно было описать здесь, в статье. Она, например, вырабатывает тепло для организма, — собственно, поэтому она печень. Она запасает кровь и содержит около 10% всей крови организма. Она создаёт белок для организма, делает холестерин и желчь, перерабатывает вредные и полезные вещества. Поэтому она — огромная химическая лаборатория, которая проводит около 1 млн химических реакций в секунду.

Есть ли какие-то заболевания печени, характерные для разных возрастных групп или мужчин/женщин?

Первая новость в том, что болезни печени не связаны с возрастом. Поэтому возрастных изменений в печени не существуют, но могут быть «наеденные» или «навыпитые» за пару лет или за пару десятков лет — в этом существенная разница. В целом распределение болезней печени по возрасту равномерное по всем возрастам и по половому признаку.

Что именно влияет на развитие заболеваний печени?

Основная проблема болезней печени — это относительная безнаказанность. Печень не болит, в ней нет нервных окончаний и поэтому мы не можем её чувствовать. Когда печень разрушается зачастую нашими усилиями, то мы не сразу понимаем, если вообще понимаем, что ей становится плохо. Другое дело, когда стукнул молотком по пальцу, сразу стало ясно, что делать так больше не надо — а вот печень молчит. При этом ещё помним, что печень хорошо восстанавливается, поэтому мы и не экономим её ресурсы. Это тоже проблема.

Какие самые распространённые заболевания печени?

Топ самых частых болезней печени — это жировая болезнь печени, алкогольная болезнь, токсический гепатит и вирусный гепатит. Тут по названию заболеваний уже понятно, о каких причинах идёт речь. Причины разные, но результат при этом один и тот же. Сначала появляется ожирение печени и рубцы (фиброз), а затем всё это превращается в цирроз. И вот уже половина печени не работает и не выполняет свои функции, которых очень много.

Что приводит к заболеваниям печени?

Неправильное питание и полуфабрикаты приводят к жировой болезни печени. Это легко проверить с помощью «Трекера питания». Алкоголь приводит к высокой нагрузке по обезвреживанию вредного этанола и ацетальдегида, из-за этого клетки печени погибают. Это касается и других токсических и вредных веществ, поступающих из пищи, из добавок и БАДов, некоторых лекарств, из кишечника, из внешней среды, в результате чего клетки печени тоже погибают. Вирусы могут повреждать печень и убивать её клетки. Нарушение производства и выделения желчи приводит к накоплению токсичных желчных кислот, и печёночные клетки не могут этого выдержать. Избыточное потребление железа, меди и других «полезных» микроэлементов перегружает печень, и она не выдерживает. Даже собственная иммунная система может организовать восстание против печени. Причин много, разобраться может только специалист, поэтому поиск причины лучше доверить врачу.

Есть ли статистика заболеваний печени в РФ?

Достаточно сказать, что только жировая болезнь печени ещё 10 лет назад была у 26% населения нашей страны, а теперь уже 37%. Это ужасающе быстро и касается почти каждого. Но особенность нашей страны с том, что люди с больной печенью не доживают до цирроза или рака печени. Они умирают раньше, потому что проблемы печени приводят к инфарктам и инсультам. Особенно это касается мужчин с небольшим избыточным весом и слегка нависающим над ремнём животом.

Есть ли профилактика заболеваний этого органа?

Нужно, во-первых, перестать самим убивать свою печень питанием, алкоголем, легкомысленным приёмом добавок и БАДов. Во-вторых, важно следить за своим весом и талией. В-третьих, ежегодно надо сдавать биохимический анализ крови. Тогда даже если печень молчит, то мы всё равно будем знать, что с ней происходит.

Как диагностируют различные заболевания печени?

Для того, чтобы определить причины проблем с печенью и узнать о конкретном заболевании, существует определённый алгоритм поиска. Поскольку причин очень много, то нецелесообразно сдавать ведро крови, нужно сужать направление поиска. Это расширенные анализы крови, которые сдаются в 2 или 3 этапа. Кроме того, используют специализированное УЗИ для определения фиброза и цирроза.

Если кожа желтеет — это обязательно значит, что что-то происходит с печенью?

Совсем не обязательно. Кожа может желтеть из-за разных причин, начиная от банального избытка моркови и заканчивая отказом почек. В случае с печенью это проверяется и подтверждается по анализу крови, и мы может точно сказать, связана ли желтизна кожи с печенью или нет.

Как лечат различные заболевания печение?

Для того, чтобы избавиться от проблем с печенью, нужно устранить все причины и дать печени ресурсы. Без строительных материалов печень не сможет восстановиться. Но ресурсов и снижения веса явно недостаточно, поэтому необходимо и лечение, направленное на устранение воспаления печени, предотвращение фиброза. Для каждого заболевания лечение будет разное, ведь разные и причины. Если болезнь вызвана вирусом, то это противовирусные препараты, если причиной является нарушение выделения желчи, то средства, влияющие на желчные протоки, при иммунных нарушениях требуется другой вид лечения, а при токсическом гепатите нужно усилить детоксикацию.

Удаление части печени — в каких ситуациях прибегают к такому кардинальному методу лечения? И правда ли, что печень — это единственный орган, который самостоятельно вырастает?

Целую печень удалить нельзя, без неё человек умирает. В редких случаях удаляют часть печени или используют трансплантацию. Но это не так просто, как кажется, — очень много нюансов и сложностей с поиском донора. И совершенно не факт, что печень вашего родственника подойдёт более, чем по 40 параметрам. Но если пересадить новую печень и не устранить причину заболевания, то можно убить и новую печень.