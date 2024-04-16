Онколог Бутенко заявил о важности обучения всех врачей выявлению признаков рака

По мнению специалиста в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», широкий спектр услуг, предлагаемых врачом, должен стать поводом для бдительности.

Гаврилова объясняет, что сами врачи редко используют интернет для поиска коллег, предпочитая общение в медицинской среде, и если в профиле врача указаны смежные специальности, это хороший признак. Однако, если врач лечит совершенно разные заболевания, это должно вызвать подозрения, уверена эксперт.

Врач может быть известным ученым, но редко заниматься прямым лечением пациентов, отмечает она.

Поэтому Гаврилова советует обращать внимание на доступную информацию об образовании врача, а также на его внимательность и заботу во время приема, понятность объяснений о состоянии здоровья и назначаемом лечении.

Ранее врач Денисова назвала признаки нехватки витаминов и нарушений обмена, а также эксперт предупредила об опасности йогурта без сахара.