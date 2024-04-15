Стоматолог назвала симптомы, требующие срочного удаления «восьмерок»

Стоматолог Татьяна Сумцова рассказала NEWS.ru, как понять, что пришло время срочно удалять «восьмерки» — зубы мудрости. По ее словам, на это могут указывать некоторые симптомы. Например, боль в области их расположения, отек или покраснение десен вокруг зуба.

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Неприятный запах изо рта, гнойное отделяемое из-под десны, дискомфорт при жевании или открывании рта: все эти симптомы — явные знаки того, что пора обратиться к стоматологу, — перечислила эксперт.

При длительном течении кариеса в полости рта образуются бактерии, которые через сеть кровеносных сосудов могут добраться до сердца, что чревато поражением миокарда и крупных сосудов, рассказывала стоматолог-терапевт Елена Мартынова. По ее словам, наиболее тяжелой формой такого проявления является порок сердца.

Если при употреблении горячей или холодной пищи возникает боль в зубе, стоит обратиться за медицинской помощью, предупреждал врач-стоматолог Армен Акопян. Специалист уточнил, что реакция зачастую вызвана проблемами с зубами. Боль указывает на кариозные процессы или трещины.

Менять пломбу следует, когда возникает ее усадка или стираемость, заявляла врач-стоматолог Ният Кадиева. Специалист подчеркнула, что эти процессы влияют на высоту прикуса и приводят к деформациям в зубах и челюсти, а также нарушают работу жевательных мышц.