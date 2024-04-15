Дерматолог назвала причину появления заусенцев

В пальцах множество нервных окончаний, поэтому даже малейший надрыв кожи может быть чрезвычайно болезненным и испортить вам весь день.

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«Агрессивные химические вещества, содержащиеся в чистящих средствах или жидкости для снятия лака, также могут увеличить риск появления заусенцев», — объяснила дерматолог Шехла Адмани в беседе с The New York Times.

Кроме того, по словам врача, люди, которые обкусывают кутикулу, склонны не только к появлению заусенцев, но также и к кожным заболеваниям, таким как экзема или псориаз.

Кусочек кожи, оторвавшийся от кутикулы, не случайно может ощущаться твердым. Чем более сухая ваша кожа, тем более она уязвима. Именно поэтому заусенцы могут чаще появляться во время отопительного сезона. Если вы все же столкнулись с этим неприятным явлением, не спешите срезать заусенцы. Специалисты советуют сперва смягчить кожу вокруг ногтя с помощью косметических средств или ванночки с теплой водой.

Затем можно удалить заусенец, но обязательно стерильным инструментом — не забудьте обработать ножницы или кусачки спиртом. Если вы заметили припухлость, пульсацию или гной, возможно, у вас инфекция — в таком случае следует обратиться к врачу.