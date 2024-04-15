Хирург назвал четыре причины отказаться от туалетной бумаги

Сейчас представить жизнь без туалетной бумаги сложно. Именно поэтому многие паникуют, если в туалете вдруг не оказалось этого неотъемлемого атрибута. Но выяснилось, что туалетная бумага не так уж и безопасна для нашего здоровья. Почему стоит быть с ней поосторожнее, рассказал хирург, врач-онколог Дмитрий Масленников.

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Причины отказаться от туалетной бумаги

Плохо очищает и провоцирует воспаление

По словам эксперта, туалетная бумага не всегда хорошо очищает анальную область, а это может вызвать размножение бактерий, и, как результат, риски развития инфекционных и воспалительных процессов растут.

Приводит к появлению анальных трещин

Особенно это касается дешёвой и грубой по структуре туалетной бумаги, уточнил врач. Причём появляться могут не только микротрещины, но и более серьёзные повреждения слизистой. Если их не лечить своевременно, то проблема может стать хронической и потребовать помощи хирургов.

Вызывает аллергию

Вопросы есть и к составу туалетной бумаги. Известно, что в целлюлозе, которая нужна для её изготовления, есть вредные химикаты. Как именно они влияют на человека, пока научно не доказано. Но наличие потенциально токсичных соединений в этом товаре уже подтверждено, отметил медик.

Плюс в туалетной бумаге часто есть красители, ароматизаторы и отдушки, которые могут плохо сказаться на состоянии людей с чувствительной кожей.

Повышает риски геморроя

Сама она вызвать это заболевание не может, но вот из-за микротравм и раздражения, которое бумага провоцирует, усилить воспаление и болезненные ощущения вполне реально.

Чем заменить

Врач объяснил, что заменить туалетную бумагу можно с помощью: - биде, - гигиенического или обычного душа, - влажной туалетной бумаги.

Влажные салфетки он использовать не рекомендовал, так как в них могут содержаться спиртовые растворы и другие агрессивные обеззараживающие компоненты.

О том, как нужно пользоваться туалетной бумагой, «Секрет» доходчиво объяснил в этом материале.