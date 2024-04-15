Терапевт назвала причину онемения рук и ног после пробуждения

Онемение рук и ног после пробуждения возникает из-за неудобной позы во сне, но также может объясняться рядом заболеваний, в частности, при атеросклерозе сосудов верхней конечности. Об этом сообщила врач-терапевт Анастасия Тимощенко в разговоре с NEWS.ru.

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«Еще одной причиной является туннельный синдром, когда сдавливается срединный нерв на уровне запястья. Схожие механизмы развития онемения рук при синдроме кубитального канала — сдавление на уровне локтевого сустава. Подтвердить подобное состояние позволяет ЭМГ, функциональное исследование проводящей функции нервов», — рассказала терапевт.

Тимощенко добавила, что ежедневное беспокойство от онемения конечностей требует вмешательства невролога. В некоторых случаях потеря или снижение чувствительности в ногах по утрам свидетельствует о диабетической полинейропатии.

«Она чаще проявляется в ногах, чем в руках, алкогольная нейропатия на фоне хронической интоксикации также часто беспокоит проявлением в ногах. Помимо неврологических состояний, достаточно часто причиной онемения могут быть сосудистые нарушения, облитерирующий атеросклероз или варикозная болезнь», — дополнила Анастасия Тимощенко. Она уточнила, что подобные проблемы с ногами могут возникать из-за недостатка витамина В12.

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