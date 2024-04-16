Канцерогенные продукты с каждым приемом пищи увеличивают риск развития онкологических заболеваний, сообщил в своем Telegram-канале хирург-онколог Иван Карасев. По его словам, особенно это касается блюд с сахаром, мясных полуфабрикатов, а также с большим количеством животных жиров.

По словам онколога, к развитию рака может привести и регулярное употребление алкоголя.

По данным ВОЗ, ваше здоровье на 70% определяется питанием, — подчеркнул Карасев.

Он также перечислил продукты, которые помогут снизить риск развития рака — это еда с высоким содержанием антиоксидантов и флавоноидов, каротинов, противовоспалительных веществ. По его словам, в списке присутствуют фрукты и овощи, а самые полезные из них — красные, оранжевые и зеленые.

Ранее онкохирург Антон Иванов сообщил, что самостоятельно диагностировать рак почек на ранней стадии практически невозможно, онкология обнаруживается случайно при профилактической диагностике, когда нередко уже есть метастазы. По словам врача, когда опухоль достигает крупных размеров, то у пациентов возникает повышенное давление, темная моча и ноющая боль в области почки.