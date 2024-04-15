Почему опасно выводить глистов по бабушкиным рецептам

Врач Констанденков: народными средствами от глистов можно ухудшить состояние. Проблему глистов в обществе обсуждать не принято, хотя она встречается гораздо чаще, чем хотелось бы. Именно поэтому многие предпочитают не обращаться с ней к врачу, а попытаться как-то решить вопрос самостоятельно и вдали от посторонних глаз. Но такие методы обычно не работают и более того — даже вредят здоровью.

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Народные способы от глистов

По словам гастроэнтеролога Андрея Констанденкова, чем люди только ни пытаются обычно вывести глистов: травяными настоями и чаями, морковным соком, касторовым маслом, коньяком, чесноком, тыквенными семечками и содой. Причём применяется это внутрь всеми вариантами — как в качестве пищи, так и клизмы. Однако у этого есть последствия, сообщил «Доктор Питер».

Вред народных рецептов

Нет лечения. В отличие от сертифицированных препаратов эффективность бабушкиных рецептов не доказана. И пока человек пытается вывести глистов чаями, его состояние может только ухудшаться. Риск аллергий. В составе народных рецептов полно природных компонентов различной редкости, и человек может не знать, что на пижму, полынь или другую траву у него может быть реакция. Вздутие живота и другие проблемы с ЖКТ. К таким последствиям часто приводят клизмы с соком чеснока, которые раздражают слизистую кишечника, и клизмы с содой, нарушающие водно-электролитный баланс и микрофлору кишечника. Тот же эффект имеют и различные тыквенные семечки натощак. Отсутствие противопоказаний. У народных рецептов нет сертификатов, а потом и списка противопоказаний. Никогда нельзя угадать, как-то или иное средство повлияет на хроническое заболевание или принимаемые препараты.

Специалист посоветовал при подозрении на гельминтоз обратиться к гастроэнтерологу или инфекционисту, а не к народной медицине.

Тыквенные семечки

Ранее терапевт Красикова рассказывала о популярном народном средстве от глистов — тыквенных семечках. Подробнее о нём и его опасности можно узнать здесь.