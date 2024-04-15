Злоупотребление натуральными БАД может быть опасно для здоровья

Злоупотребление натуральными пищевыми добавками и предвзятое отношение к ним может привести к образованию камней в почках, проблемам с пищеварением и некорректному действию лекарственных препаратов. Об этом изданию The Conversation рассказала Кэти Сулета, кандидат медицинских наук и исследователь из университета Джорджа Вашингтона.

© Газета.Ru

Сулета уточнила, что позиционирование биологически активных добавок (БАД) на рынке в качестве «натуральных» приводит к потребительской предвзятости. По словам специалиста, люди склонны полагать, что «природные» соединения не могут нанести вреда здоровью, поэтому принимают различные добавки без назначения врача и уверенности в дефиците каких-либо витаминов и минералов в организме.

В некоторых случаях это приводит к ненужным финансовым растратам. Дело в том, что человеческий организм неспособен «запасать» избыток витаминов — при отсутствии дефицитов он выводится вместе с мочой. При этом у человека создается иллюзия контроля над состоянием своего здоровья.

Исследователь также уточнила, что пищевые добавки часто содержат во много раз больше рекомендуемой суточной нормы определенного витамина или минерала. Их неконтролируемый прием может быть опасен. Избыток витамина С может привести к диарее, тошноте, боли в животе, а чрезмерное количество витамина D способно запустить процесс образования камней в почках. Кроме того, некоторые растительные компоненты БАД (такие как зверобой) способны взаимодействовать с контрацептивами, иммунодепрессантами и статинами, изменяя их ожидаемый эффект или препятствуя лечению.