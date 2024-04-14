В Ростехе создали кастомный протез для детей

Московское производственное объединение «Металлист» (МПО «Металлист») Госкорпорации Ростех разработало протез руки для детей от 3 до 7 лет. Этот протез помогает детям, у которых есть проблемы с рукой, или она ампутирована, лучше удерживать предметы и делать движения.

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Протез активируется движением в локте, что позволяет ребёнку управлять им. Он помогает детям сохранить силу мышц и легче приспособиться к другим протезам в будущем. Глава «Металлиста» Эдуард Янушенко говорит, что их протез — это не только функциональное устройство, но и игрушка, которая может стать незаменимым другом для детей.

Протез руки для детей отличается компактным дизайном и выполнен из лёгких и прочных материалов. Он изготавливается из российских материалов, таких как полиамид и алюминий. «Металлист» планирует выпускать разнообразные протезы для детей, включая те, которые будут напоминать популярных героев.