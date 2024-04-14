Волгоградские врачи спасли роженицу с двумя большими миомами

Специалисты перинатального центра №2 провели сложную операцию и спасли жизнь матери с ребенком.

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В медучреждение в марте 2024 года поступила женщина с высоким давлением, потребовалось срочное родоразрешение. Осложнение заключалось в наличии нескольких больших миом в матке, о которых знали врачи.

К счастью, операция прошла благополучно. Врачи удалили 2 больших миомы размером с кулак, в результате операции КС на свет появилась девочка.

В облздраве волгоградкам еще раз напомнили о важности прегравидарной подготовки, которая позволяет исключить сложности будущей беременности до зачатия.

Напомним, в Волгоградской области действует механизм для укомплектования медучреждений городов и сел врачами востребованных специальностей. В рамках программы, инициированной губернатором Андреем Бочаровым, ее участники получат единовременную выплату в 2 млн рублей.