Назван необычный ранний признак болезни Паркинсона

Врач Оксана Погорельцева рассказала о необычных ранних признаках болезни Паркинсона.

Как пишет АиФ, если у родственника были экстрапирамидные заболевания, к которым относится болезнь Паркинсона, то насторожиться стоит при первых проявлениях скованности или дрожи в руке и обратиться к неврологу. Также о начале паркинсонизма может говорить уменьшение почерка, или микрография.

Также на заболевание могут указывать скованность в кисти, сложность написания материалов, подписи, значительное уменьшение размера букв и изменение почерка.

Среди неочевидных симптомов врач назвала гипомимию, или ослабление мимики лица, а также брадикинезию, замедленность движений.

Ранее "СП" писала, что врач-эндокринолог, терапевт, кардиолог Илья Луконин рассказал, какие симптомы указывают на преддиабет.