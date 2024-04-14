Врач перечислил основные симптомы предвестника опасной болезни

Врач-эндокринолог, терапевт, кардиолог Илья Луконин рассказал, какие симптомы указывают на преддиабет.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он, в частности, заявил, что этот предвестник опасной болезни диабета не имеет каких-то ярко выраженных симптомов, что делает его очень коварным для пациентов.

Поэтому выявить преддиабет прежде, чем он перейдёт в диабет, крайне сложно. При этом специалист отметил, что причиной развития преддиабета – является инсулинорезистентность тканей и нарушение синтеза инсулина поджелудочной железой.

«Усугубить ситуацию могут повышенный холестерин, эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, стресс, нарушение сна, неправильный и малоподвижный образ жизни, вредные привычки и бесконтрольное питание, – подчеркнул Луконин. – Всё это факторы риска».

По словам доктора, если человек заметили у себя слабость, головокружение, усиленную жажду или сухость во рту, а также кожный зуд, резкое увеличение веса или, наоборот, потерю килограммов, перепады настроения и ухудшение зрения, то необходимо срочно идти к врачу.

В качестве профилактики сахарного диабета эндокринолог рекомендует контролировать свой вес, ограничить употребление сладких и жирных продуктов, а также выпечки.