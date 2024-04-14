Врач рассказала о неочевидном признаке аллергии на цветение березы

Неочевидный признак аллергии на цветение березы назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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«Весной многие люди сталкиваются с симптомами, напоминающими простуду. Они кашляют, чихают, у них появляется насморк и слезотечение. Кроме этого, они могут ощущать сильную усталость и мучиться от головных болей. Так проявляется аллергическая реакция на пыльцу, поллиноз», — напомнил врач и отметил, что от простудного это состояние отличается тем, что не сопровождается повышением температуры и болью в горле, а также не проходит за одну-две недели.

Неочевидным признаком будет проявление так называемой перекрестной аллергии. А именно реакции, возникающей при употреблении в пищу яблок, груш, моркови и некоторых других продуктов, которая выражается в жжении, онемении языка и других неприятных ощущениях во рту. По словам Малиновской, это связано с тем, что и в пыльце березы, и в перечисленных продуктах есть сходные по своей структуре вещества, которые и вызывают аллергическую реакцию.

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