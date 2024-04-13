Врач перечислила вакцины, нужные взрослым и пожилым

Людям младше 55 лет нужно пройти вакцинацию от вирусного гепатита В, а пожилым — от пневмококка. Об этих и других необходимых вакцинах aif.ru рассказала врач-инфекцио­нист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагно­стики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Сегодня вакцину от вируса гепатита В дети получают еще в роддоме. Однако в период между 1980-ми годами и началом нулевых ее не было календаре прививок. Поэтому людям моложе 55 лет нужно вакцинироваться от гепатита В, если они не делали этого раньше.

Также не помешает вакцина от кори, так как она очень заразна: один человек может заразить 12–18 других. Лицам младше 35 лет, а также вахтовикам или людям до 55 лет, чья профессиональная деятельность связана с образованием, медициной, социальной сферой, положена бесплатная вакцинация.

Каждые 10 лет любому взрослому нужно повторять вакцинацию от против дифтерии и столбняка, каждый год — от гриппа. Если человек не болел в детстве ветрянкой, ему лучше привиться от ветряной оспы. Это важно, так как взрослые переносят заболевание тяжело.

Вакцина против пневмококка внесена в детский календарь прививок, ведь дети до 5 лет больше всего подвержены этой инфекции, поражающей легкие и оболочки мозга. Однако не меньше в защите нуждаются люди старше 65 и призывники, так как в казарме распространение патогена происходит молниеносно.

Женщинам, особенно планирующим беременность, нужна вакцина от краснухи, так как она опасна для развития плода.

И женщинам, и мужчинам нужна вакцина против вируса папилломы человека. Она защищает от рака шейки матки, полового члена и плоскоклеточной карциномы ануса. Оптимально прививаться в раннем подростковом возрасте, но можно сделать это и позже.

Против вирусного клещевого энцефалита следует привиться тем, кто едет на Алтай, в Новосибирск, Карелию. Против вирусного гепатита А — тем, кто часто путешествует по странам Азии.

Ранее ученые протестировали вакцину от вызывающей слепоту половой инфекции.