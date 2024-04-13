Кишечник и нос могут предупредить о болезни Паркинсона

Иногда болезнь Паркинсона проявляется запорами и снижением обоняния. Об этом krsk.kp.ru рассказал невролог ФСНКЦ ФМБА России Дмитрий Похабов.

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«Многие привыкли считать, что главный симптом болезни Паркинсона — это тремор, однако на деле у целых 30% больных дрожь в теле отсутствует в принципе. Следует обращать внимание на замедленность в движениях, если вы обнаружили её у себя, особенно в руках — нужно срочно обратиться к неврологу. Также первыми «звоночками» могут быть снижение обоняния, подавленное настроение и запоры, так как болезнь начинается задолго до того, как появляются двигательные симптомы», — рассказал Похабов.

Чаще всего болеют люди старше 60 лет: на их долю приходится 80% случаев. Однако также могут заболеть и молодые люди. Хотя болезнь Паркинсона неизлечима, она не приводит к летальному исходу. Заместительная терапия позволяет прожить долгую полноценную жизнь. Некоторые женщины даже вынашивают и рожают детей, несмотря на своем заболевание.