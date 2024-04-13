Развеян популярный миф о фастфуде и сухомятке

Фастфуд и сухомятка не приводят к развитию гастрита
Гастрит вызывают заражение особой бактерией, злоупотребление алкоголем и некоторые заболевания. Вредные продукты не влияют на риск гастрита, утверждает гастроэнтеролог Анастасия Левитская из клиники DocMed.
Гастрит может быть без симптомов, поэтому для его выявления необходимо провести специальные процедуры, такие как ЭГДС и дыхательный тест на наличие бактерии Helicobacter pylori. Несвоевременное лечение гастрита может привести к раку.
ЭГДС позволяет врачу осмотреть слизистую оболочку желудка и взять образец ткани для анализа. Гастрит может развиться из-за аутоиммунного процесса, заброса желчи из двенадцатиперстной кишки, бактериальных и вирусных инфекций, а также злоупотребления алкоголем. Реже гастрит возникает вследствие болезни Крона, сахарного диабета и других заболеваний.