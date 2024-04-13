Развеян популярный миф о фастфуде и сухомятке

Гастрит вызывают заражение особой бактерией, злоупотребление алкоголем и некоторые заболевания. Вредные продукты не влияют на риск гастрита, утверждает гастроэнтеролог Анастасия Левитская из клиники DocMed.

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Гастрит может быть без симптомов, поэтому для его выявления необходимо провести специальные процедуры, такие как ЭГДС и дыхательный тест на наличие бактерии Helicobacter pylori. Несвоевременное лечение гастрита может привести к раку.

ЭГДС позволяет врачу осмотреть слизистую оболочку желудка и взять образец ткани для анализа. Гастрит может развиться из-за аутоиммунного процесса, заброса желчи из двенадцатиперстной кишки, бактериальных и вирусных инфекций, а также злоупотребления алкоголем. Реже гастрит возникает вследствие болезни Крона, сахарного диабета и других заболеваний.