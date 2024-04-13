Терапевт рассказала, как снизить количество приступов мигрени

Терапевт из Великобритании Хана Патель рассказала, что употребление достаточного количества жидкости и ограничение употребления обезвоживающих продуктов и напитков могут помочь снизить частоту приступов мигрени.

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Мигрень может длиться от двух часов до трех суток. Перед ее началом человек будет ощущать усталость, боли в шее, перепады настроения, усиление тяги к определенной еде. Громкие звуки и яркий свет усугубят ситуацию, передает Daily Mail.

Некоторые справляются с головными болями лекарствами, однако лучшего всего лечить их комплексно и заниматься профилактикой.

Чтобы снизить частоту приступов мигрени в долгосрочной перспективе, стоит заниматься физкультурой и соблюдать питьевой режим, а также отказаться от мочегонных напитков, среди них алкоголь и кофе.

Также будет полезно отметить, как часто и в каком виде проявляется мигрень, так получится выявить причины ее появления и избегать их.

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