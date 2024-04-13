Профессор назвала первые признаки повреждения почек

Почки, помимо выведения отходов из организма через мочу, также играют роль в контроле артериального давления, поддержании здоровья костей и высокого уровня показателей крови. Никола Томас, профессор Лондонского университета Саут-Бэнк, назвала первые признаки повреждения органа.

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Повреждение почек протекает в пять стадий, и последняя является самой тяжёлой. Лишь на четвёртой стадии люди могут заметить повышенную усталость, головные боли, помутнение зрения. Также на поздних стадиях у людей может возникнуть тошнота или потеря аппетита.

Для здоровья почек нужно пить достаточное количество жидкости (лучше всего обычной воды), минимизировать употребление соли — важно помнить, что большое количество соли скрыто в готовых продуктах, например, в сосисках, гамбургерах, беконе, сыре, копчёной рыбе, чипсах. Курение тоже вредно для почек, поскольку оно закупоривает кровеносные сосуды и повышает артериальное давление.